Кути трапеції дорівнюють 70 і 80 градусів.Знайдіть інші кути трапеції.

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так как данные углы острые, то это углы при нижнем основании. Сумма двух углов при боковой стороне = 180 градусов (св-во внутренних односторонних углов при двух параллельных и секущей) тогда третий угол будет равен 180-70=110 градусов, а четвёртый 180-80=100 градусов Ответ 110 и 100 градусов