Найти число сторон выпуклого многоугольника, у которого 9 диагоналей

Гость: Гость:

У любого выпуклого n-угольника колличество диагоналей равно 0,5*n*(n-3) В нашем случае 0,5*n*(n-3)=9 n*(n-3)=18 n^2-3n-18 =0 По т. Виета n1=6; n2=-3(не удовлетворяет условию задачи) Ответ: 6