Найти число сторон выпуклого многоугольника, у которого 9 диагоналей
Геометрия
Найти число сторон выпуклого многоугольника, у которого 9 диагоналей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У любого выпуклого n-угольника колличество диагоналей равно 0,5*n*(n-3) В нашем случае 0,5*n*(n-3)=9 n*(n-3)=18 n^2-3n-18 =0 По т. Виета n1=6; n2=-3(не удовлетворяет условию задачи) Ответ: 6
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