Найдите число сторон выпуклого многоугольника, у которого 9 диагоналей.
Геометрия
Найдите число сторон выпуклого многоугольника, у которого 9 диагоналей.
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Гость:
НАчерти 6-ти угольник и посчитай диагонали, Это он
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