Сума чотирьох чисел дорівнює 386. Знайдіть ці числа, якщо перше відноситься до другого як 2:5, друге до третього- як 3:4, а третэ до четвертого- як 6:7.

Гость: Гость:

Пусть первое число - а, второе - в, третье - с, четвёртое - д. Так как перше відноситься до другого як 2:5, то 5а=2в значит в=(5а)/2. Так как друге до третього- як 3:4, то 4в=3с значит с=(4в)/3=(10а)/3. Так как третэ до четвертого- як 6:7, то 6с=7д, значит д=(6с)/7=(35а)/9. а+в+с+д=386 а+ (5а)/2+(10а)/3+(35а)/9=386 Умножим левую и правую часть на 18, получим 18а+45а+60а+70а=6948 193а=6948 а=36 тогда в=5*36/2=90 с=4*90/3=120 д=7*120/6=140 ответ: 36;90;120;140