Коля прошел 0,3 пути от дома до школы, ему до центра пути осталось 150 метров. Какой длины путь от дома до школы
Математика
Коля прошел 0,3 пути от дома до школы, ему до центра пути осталось 150 метров. Какой длины путь от дома до школы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cередина пути это 2 отрезка по 0,5 после 0,3 пути Коле осталось пройти 0,2,а это 150 метров в1 цедлй пути 5 раз по 0,2 пути, то есть 150*5=750 метров от дома о школы
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