cколько осей симетрии имеет прямоугольник и квадрат?

Математика
cколько осей симетрии имеет прямоугольник и квадрат?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
прямоугольник имеет 2 оси симетрии,квадрат имеет 4 оси симетрии
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