Для чего между рельсами оставляют зазоры?  

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Зазор между рельсами делается для исключения искривления рельсов в летнее время. При нагревании рельсы удлиняются и, при отсутствии зазора, искривятся. Зазор по величине выбирается также, с учётом зимнего охлаждения, не очень большим.