Папа и сын плывут на лодке против течения реки. В какой-то момент сын уронил за борт папину шляпу. Только через 15 минут папа заметил пропажу. Как далеко друг от друга в этот момент находились лодка и шляпа, если собственная ск...
Математика
Папа и сын плывут на лодке против течения реки. В какой-то момент сын уронил за борт папину шляпу. Только через 15 минут папа заметил пропажу. Как далеко друг от друга в этот момент находились лодка и шляпа, если собственная скорость лодки 8 км/ч, а скорость течения 3км/ч? Нет ли в задаче лишних данных ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лишние данные - это скорость течения реки. Т.к. скорость лодки относительно течения реки 8 км/ч, а скорость шляпы относительно течения реки - 0 км/ч, то есть они удаляются друг от друга со скоростью 8 км/ч. Через 15 минут (1/4 часа) они будут на расстоянии друг от друга: S=V*t=8*0,25=2 км Ответ: через 15 минут шляпа будет на расстоянии 2 км. от лодки
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