Папа и сын плывут на лодке против течения реки. В какой-то момент сын уронил за борт папину шляпу. Только через 15 минут папа заметил пропажу. Как далеко друг от друга в этот момент находились лодка и шляпа, если собственная ск...

Математика

Папа и сын плывут на лодке против течения реки. В какой-то момент сын уронил за борт папину шляпу. Только через 15 минут папа заметил пропажу. Как далеко друг от друга в этот момент находились лодка и шляпа, если собственная скорость лодки 8 км/ч, а скорость течения 3км/ч? Нет ли в задаче лишних данных ?

Автор: Гость