математик Нуликов купил 27 тетрадей некоторое количество фломастеров стоимостью по 45 р и по54р и 108одинаковых листов бумаги когда кассир сказал Нуликову что за покупку нужно заплатить 754р 50 к Нуликов ответил что он не помни...

Математика

математик Нуликов купил 27 тетрадей некоторое количество фломастеров стоимостью по 45 р и по54р и 108одинаковых листов бумаги когда кассир сказал Нуликову что за покупку нужно заплатить 754р 50 к Нуликов ответил что он не помнит стоимосьти одной тетради и одного листа бумаги не помнит сколько и каких фломастеров он купил но наверняка знает что кассир ошибся прав ли нуликов? почему он решил что кассир ошибся?

Автор: Гость