математик Нуликов купил 27 тетрадей некоторое количество фломастеров стоимостью по 45 р и по54р и 108одинаковых листов бумаги когда кассир сказал Нуликову что за покупку нужно заплатить 754р 50 к Нуликов ответил что он не помни...
Математика
математик Нуликов купил 27 тетрадей некоторое количество фломастеров стоимостью по 45 р и по54р и 108одинаковых листов бумаги когда кассир сказал Нуликову что за покупку нужно заплатить 754р 50 к Нуликов ответил что он не помнит стоимосьти одной тетради и одного листа бумаги не помнит сколько и каких фломастеров он купил но наверняка знает что кассир ошибся прав ли нуликов? почему он решил что кассир ошибся?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да математик Нуликов прав, потому что все числа: 27 тетрадей, 45 р и по 54р, 108одинаковых листов не важно какова стоимость тетради и листов, не важно сколько и каких фломастеров он купил , но все они делятся на 9. Значит и сумма покупки должна делиться на 9, а она на 9 не делится.
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