Какой объем 54% (по массе) раствора азотной кислоты (плотность 1,34 г/мл) следует добавить к 1 литру воды для получения раствора, содержащего 5% азотной кислоты
Химия
Какой объем 54% (по массе) раствора азотной кислоты (плотность 1,34 г/мл) следует добавить к 1 литру воды для получения раствора, содержащего 5% азотной кислоты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть масса р-ра азотной к-ты равна Х гр.,тогда масса к-ты в р-ре равна 0.54Х гр.;масса р-ра после добавления воды равна(0.54Х+1)гр.; 0.54Х:(0.54Х+1)=0.05 Х=7гр.;объем р-ра к-ты=7:1.34=5.23мл ответ:масса р-ра=7гр;объем р-ра=5.23мл
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