Какой объем 54% (по массе) раствора азотной кислоты (плотность 1,34 г/мл) следует добавить к 1 литру воды для получения раствора, содержащего 5% азотной кислоты

Химия

Какой объем 54% (по массе) раствора азотной кислоты (плотность 1,34 г/мл) следует добавить к 1 литру воды для получения раствора, содержащего 5% азотной кислоты

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