Button ... your coat? dear? its quite cold outside.

Английский язык
Button ... your coat? dear? its quite cold outside.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Button up your coat, dear, it’s quite cold outside.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
исследование и построение графика функции y=2x-1/(x-1)^2
Ответить
Математика
Если в 12 часов ночи идет дождь, то можно ли ожидать, что через 72 часа будет солнечная погода?
Ответить
География
во многих странах считается признаком дурного тона жаловаться на свою судьбу, рассказывать о своих трудностях и не взгодах. Такой человек в глазах ...
Ответить
История
Чтобы люди могли попасть в канализационные коллек­торы или добраться до других подземных коммуника­ций, используются люки. В подавляющем большинств...
Ответить
Физика
Выпущенные из рук детские воздушные шары куда-то уле­тают. Куда? Как высоко могут они улететь?
Ответить