Button ... your coat? dear? its quite cold outside.
Английский язык
Button ... your coat? dear? its quite cold outside.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Button up your coat, dear, it’s quite cold outside.
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