Выпущенные из рук детские воздушные шары куда-то уле­тают. Куда? Как высоко могут они улететь?

Физика
Выпущенные из рук детские воздушные шары куда-то уле­тают. Куда? Как высоко могут они улететь?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если они не расширяются то поднимаются до такой высоты, где сила Архимеда по выталкиванию шара из атмосферы сравняется с силой тяжести, то есть он "повиснет" на некоторой высоте. Постепенно гелий будет из него выходить (т.к. гелий проникает сквозь оболочку шаров) и он опустится на землю. Если он резиновый, его объём с высотой будет увеличиваться(т.к. давление воздуха с высотой уменьшается) => сила выталкивания тоже будет увеличиваться. Таким образом он взлетит выше чем его "не расширяющийся собрат", где со временем он сдуется или лопнет.
Гость:
Воздушный шар, вырвавшись из рук, уносится не к край­ним границам атмосферы, а лишь до своего "потолка", до той высоты, где вследствие большой разреженности воздуха вес шара равен весу вытесняемого им воздуха. Но он не все­гда достигает "потолка". Так как шар, поднимаясь, разду­вается (из-за уменьшения наружного давления), то еще до достижения "потолка" он может лопнуть, распираемый изнутри.
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