Гость: Гость:

Если они не расширяются то поднимаются до такой высоты, где сила Архимеда по выталкиванию шара из атмосферы сравняется с силой тяжести, то есть он "повиснет" на некоторой высоте. Постепенно гелий будет из него выходить (т.к. гелий проникает сквозь оболочку шаров) и он опустится на землю. Если он резиновый, его объём с высотой будет увеличиваться(т.к. давление воздуха с высотой уменьшается) => сила выталкивания тоже будет увеличиваться. Таким образом он взлетит выше чем его "не расширяющийся собрат", где со временем он сдуется или лопнет.