Делимое увеличили в 3 раза. Как надо изменить делитель, что бы частное: 1) увеличелось в 6 раз. 2) уменьшилось в 6 раз. 3) не изменилось.
Математика
Делимое увеличили в 3 раза. Как надо изменить делитель, что бы частное: 1) увеличелось в 6 раз. 2) уменьшилось в 6 раз. 3) не изменилось.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
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