Делимое увеличили в 3 раза. Как надо изменить делитель, что бы частное: 1) увеличелось в 6 раз. 2) уменьшилось в 6 раз. 3) не изменилось.

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Делимое увеличили в 3 раза. Как надо изменить делитель, что бы частное: 1) увеличелось в 6 раз. Надо делитель уменьшить в 2 раза. Делимое увеличили в 3 раза. Как надо изменить делитель, что бы частное: 2) уменьшилось в 6 раз. Надо делитель увеличить в 18 раза. Делимое увеличили в 3 раза. Как надо изменить делитель, что бы частное: 3) не изменилось. Надо делитель увеличить в 3 раза.