Банка с медом весит 500г. Та же банка с керосином весит 350 г. Керосин легче меда в 2 раза. Сколько граммов весит пустая банка.

Гость: Гость:

Пусть керосин весит х г, тогда мёд - 2х г. А пустая банка весит у г. Тогда составляем систему уравнений: 2х+у=500 х+у=350 (умножим левую и правую часть на 2) 2х+у=500 2х+2у=700 (Отнимем от второго уравнения первое) у=200 г Ответ: 200 г.