Банка с медом весит 500г. Та же банка с керосином весит 350 г. Керосин легче меда в 2 раза. Сколько граммов весит пустая банка.

Математика
Банка с медом весит 500г. Та же банка с керосином весит 350 г. Керосин легче меда в 2 раза. Сколько граммов весит пустая банка.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть керосин весит х г, тогда мёд - 2х г. А пустая банка весит у г. Тогда составляем систему уравнений: 2х+у=500 х+у=350   (умножим левую и правую часть на 2)   2х+у=500 2х+2у=700  (Отнимем от второго уравнения первое)   у=200 г Ответ: 200 г.    
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