длина образующей конуса 2корня из 3,угол при вершине осевого сечения 120 градусрв,найти площадь основания конуса

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Пусть осевое сечение конуса - треуг-к АSB. S- вершина конуса, АВ - диаметр основания конуса. Тогда SB=SА=2корня из 3(как образующие конуса). Угол АSB=120 град. SО-высота конуса. Треуг-к АSB равнобедренный. тогда SО-высота, медиана и биссектриса. Значит угол АSО= 120:2=60 град. Тогда АО=AS*sin60= (2корня из 3)*(корень из 3/2)=3 АО - радиус основания Площадь основания находим по формуле S=пиR^2 тогда S=пи*3^2=9пи (см^2)