знайдіть координати точки перетину діагоналей і четвертої вершини паралелограма ABCD якщо відомо координати трьох вершин A(-2,-3) B(3,1) C(-1,2)

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Пусть дан паралелограм ABCD. Тогда диагонали АС и ВD пересекаются и в точке пересечения делятся пополам. Пусть точка пересечения О(х;у). значит АО=ОС , О середина АС.Тогда х=(-2-1):2=-1,5; у=(-3+2):2=-0,5 Тогда точка перетину діагоналей О(-1,5;-0,5). О середина диагонали ВD. Тогда для точки D: х=2*(-1,5)-3=-3-3=-6 у=2*(-0,5)-1=-1-1=-2 Значит точка D(-6;-2)