в треугольнике авс медиана вд=половине стороны ас. найти угол в.

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Так как ВД медиана, то Д середина АС. АД=ДС. Так как медиана вд=половине стороны ас. То ВД=АД=ДС. Тогда треуг-к DВC равнобедренный угол BCD= углу ДВС=х. Тогда угол ВDC=х+х=2х(как внешний угол треуг-ка. треуг-к DВА равнобедренный угол BАD= углу ДВА=(180-2х)/2=90-х Тогда угол АВС=угол АВД + угол СВД = (90-х)+х=90 град Ответ: 90 град