Один оператор набрал 48 страниц текста за 9 часов, а другой - 68 страниц за 12 часов. Кто из них работает быстрее?

Математика

Один оператор набрал 48 страниц текста за 9 часов, а другой - 68 страниц за 12 часов. Кто из них работает быстрее?

Автор: Гость