Один оператор набрал 48 страниц текста за 9 часов, а другой - 68 страниц за 12 часов. Кто из них работает быстрее?
Математика
Один оператор набрал 48 страниц текста за 9 часов, а другой - 68 страниц за 12 часов. Кто из них работает быстрее?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48/9=5,33 68/12=5,67 ответ 2я раб быстрее
Гость:
48/9=16/3=5 целых 1/3 68/12=17/3=5 целых 2/3 Второй работает быстрее т.к. 5 целых 2/3 больше чем 5 целых 1/3
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