автомобиль движется на прямолинейном участке шоссе с постоянным ускорением 0,2м/с чему равна скорость автомобиля через 10с, если вначальный момент времени в нулевое= 20м/c
Физика
автомобиль движется на прямолинейном участке шоссе с постоянным ускорением 0,2м/с чему равна скорость автомобиля через 10с, если вначальный момент времени в нулевое= 20м/c
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мгновенная скорость при равноускоренном прямолинейном движении: V=V₀+at = 20+0,2·10=22 м/с
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