автомобиль движется на прямолинейном участке шоссе с постоянным ускорением 0,2м/с чему равна скорость автомобиля через 10с, если вначальный момент времени в нулевое= 20м/c

Физика

автомобиль движется на прямолинейном участке шоссе с постоянным ускорением 0,2м/с чему равна скорость автомобиля через 10с, если вначальный момент времени в нулевое= 20м/c

Автор: Гость