В прямоугольном параллелепипеде длина в 2 раза больше ширины, а высота составляет пять вторых длины. Найдите измерения прямоугольного параллелепипеда, если его объем равен 640 м в кубе.

Алгебра
В прямоугольном параллелепипеде длина в 2 раза больше ширины, а высота составляет пять вторых длины. Найдите измерения прямоугольного параллелепипеда, если его объем равен 640 м в кубе.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть ширина прямоуг. парал-да - х см, тогда длина - 2х см, а высота - (5/2)*2х=5х см. V=abc Значит х*2х*5х=640 (м^3) 10х^3=640 х^3=640:10 x^3=64 x=4 Тогда ширина прямоуг. парал-да - 4 см, длина - 2*4=8 см, а высота - 5*4=20 см  
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