В прямоугольном параллелепипеде длина в 2 раза больше ширины, а высота составляет пять вторых длины. Найдите измерения прямоугольного параллелепипеда, если его объем равен 640 м в кубе.

Алгебра

В прямоугольном параллелепипеде длина в 2 раза больше ширины, а высота составляет пять вторых длины. Найдите измерения прямоугольного параллелепипеда, если его объем равен 640 м в кубе.

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