Треугольник ABC.Угол A равен 90 градусов , Угол B равен 30 градусов, сторона AB равна 6 см. Найти стороны треугольника.
Геометрия
Треугольник ABC.Угол A равен 90 градусов , Угол B равен 30 градусов, сторона AB равна 6 см. Найти стороны треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180-90-30=60 AB/sin60=DC/sin90=AC/sin30 DC=6/корень из 3/2/1=4 корень из 3/3 AC= 6/корень из 3/2 :1/2= 2 корень из 3/3
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