знайти чотири числа,що утворюють геометричну прогресию,третий член якои бильший вид першого на 9,а другий бильший вид четвертого на 18
Алгебра
знайти чотири числа,що утворюють геометричну прогресию,третий член якои бильший вид першого на 9,а другий бильший вид четвертого на 18
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
b1*q^2-b1=9 b1*q-b4*q^3=18 b1*(q^2-1)=9 b1*(q-q^3)=18 3b1=3 b1=3 9/(q^2-1)=18/(q-q^2) q=-2 b2=-6 b3=12 b4=-24
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