знайти чотири числа,що утворюють геометричну прогресию,третий член якои бильший вид першого на 9,а другий бильший вид четвертого на 18

Алгебра
знайти чотири числа,що утворюють геометричну прогресию,третий член якои бильший вид першого на 9,а другий бильший вид четвертого на 18
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
b1*q^2-b1=9 b1*q-b4*q^3=18 b1*(q^2-1)=9 b1*(q-q^3)=18 3b1=3 b1=3 9/(q^2-1)=18/(q-q^2) q=-2 b2=-6    b3=12   b4=-24  
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