Стороны параллелограмма 10см и 6 см,а угол между этими сторонами 150 градусов.Найдите площадь это параллелограмма.
Геометрия
Стороны параллелограмма 10см и 6 см,а угол между этими сторонами 150 градусов.Найдите площадь это параллелограмма.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь параллелограмма S=а*в*sin альфа альфа - угол между а и в. S=10 *6* sin150=60*sin(180-30)=60*sin30=60*(1/2)=30(см^2)
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