Стороны параллелограмма 10см и 6 см,а угол между этими сторонами 150 градусов.Найдите площадь это параллелограмма.

Геометрия

Стороны параллелограмма 10см и 6 см,а угол между этими сторонами 150 градусов.Найдите площадь это параллелограмма.

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