Стороны параллелограмма 10см и 6 см,а угол между этими сторонами 150 градусов.Найдите площадь это параллелограмма.

Геометрия
Стороны параллелограмма 10см и 6 см,а угол между этими сторонами 150 градусов.Найдите площадь это параллелограмма.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь параллелограмма S=а*в*sin альфа альфа - угол между а и в. S=10 *6* sin150=60*sin(180-30)=60*sin30=60*(1/2)=30(см^2)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Технология
6 плотников и столяр нанялись на работую Плотники заработали по 20 рублей, столяр на 3 рубля больше, чем заработал в среднем каждый из семерых. Ско...
Ответить
Физика
снаряд массой 50кг, летящий горизонтально со скоростью 1000м/с, попадает в неподвижный вагон с песком массой 4950кг и застревает в нем. какую скоро...
Ответить
Алгебра
чему равны стороны прямоугольника нарисунке 55 тость 3х ширина 5х длина если его периметр равен 240 см
Ответить
Русский язык
ПО СОСТАВУ СЛОВО "ОЦЕНКА"
Ответить
Русский язык
слово по составу ОЦЕНКА
Ответить