слово по составу ОЦЕНКА
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слово по составу ОЦЕНКА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
о - приставка цен - корень к - суффикс а - окончание
Гость:
о-приставка цен-корень к-суффикс а-окончание -оценк-основа
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