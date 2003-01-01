Средне арифметическое трёх чисел равна 3,а среднее арифметическое двух из них равна 2 1\3.Найдите третье число.
Математика
Средне арифметическое трёх чисел равна 3,а среднее арифметическое двух из них равна 2 1\3.Найдите третье число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(a+b+c)/2-3=(a+b)/2-7/3 a+b+c-6= a+b-14/6 c=6-14/6 c= 4 цел 2/3
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