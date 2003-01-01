Средне арифметическое трёх чисел равна 3,а среднее арифметическое двух из них равна 2 1\3.Найдите третье число.

Математика

Средне арифметическое трёх чисел равна 3,а среднее арифметическое двух из них равна 2 1\3.Найдите третье число.

Автор: Гость