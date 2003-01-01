разность двух чисел равна 64,08,уменьшаемое в 4 раза больше вычитаемого.Найдите эти числа.

Математика
разность двух чисел равна 64,08,уменьшаемое в 4 раза больше вычитаемого.Найдите эти числа.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а-b=с где а - уменьшаемое, b - вычитаемое, с - значение разности a, b - искомые числа а-b=64,08 a - ?, в 4 разa >, чем b b - ?  Решение: a=4b а-b=64,08 подставляем в уравнение 4b-b=64,08 3b=64,08 b=64,08:3 b=21,36 - второе число. a=4b=4·21,36=85,44 - первое число. Проверка: 85,44-21,36=64,08 Ответ: 85,44 - уменьшаемое; 21,36 - вычитаемое.
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