какие приспособления помогают почкам переносить неблагоприятные условия?

Биология
какие приспособления помогают почкам переносить неблагоприятные условия?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
плотные почечные чешуи, которые могут быть пропитаны смолой или покрыты чешуями
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