В первом полугодии фабрика выполнила 105% полугодового плана выпуска швейных изделий, а во втором полугодии выпустила продукции на 4% больше, чем в первом. На сколько процентов фабрика перевыполнила годовой план, если планы вып...

Математика

В первом полугодии фабрика выполнила 105% полугодового плана выпуска швейных изделий, а во втором полугодии выпустила продукции на 4% больше, чем в первом. На сколько процентов фабрика перевыполнила годовой план, если планы выпуска готовой продукции в первом и втором полугодиях одинаковые?

Автор: Гость