Для варенья из чёрной смородины требуется на 2 кг. ягод 3 кг. сахара. Сколько килограммов ягод нужно взять для варки варенья, если у хозяйки есть 12 кг. сахара?

Математика

Для варенья из чёрной смородины требуется на 2 кг. ягод 3 кг. сахара. Сколько килограммов ягод нужно взять для варки варенья, если у хозяйки есть 12 кг. сахара?

Автор: Гость