Для варенья из чёрной смородины требуется на 2 кг. ягод 3 кг. сахара. Сколько килограммов ягод нужно взять для варки варенья, если у хозяйки есть 12 кг. сахара?
Математика
Для варенья из чёрной смородины требуется на 2 кг. ягод 3 кг. сахара. Сколько килограммов ягод нужно взять для варки варенья, если у хозяйки есть 12 кг. сахара?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 ягод - 3 сахара х ягод - 12 сахара. получаем х = 2*12/3=8
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