У дачника две банки с краской.18кг. и 6кг. Это в 3 раза меньше, чем нужно, чтобы покрасить дом. Сколько краски нужно купить дачнику?
Математика
У дачника две банки с краской.18кг. и 6кг. Это в 3 раза меньше, чем нужно, чтобы покрасить дом. Сколько краски нужно купить дачнику?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 18+6=24 КГ КРАСКИ В НАЛИЧИИ 2) 24 Х 3 =72 КГ КРАСКИ НУЖНО 3) 72-24=48 КГ КРАСКИ НУЖНО ЕЩЁ КУПИТЬ
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