У дачника две банки с краской.18кг. и 6кг. Это в 3 раза меньше, чем нужно, чтобы покрасить дом. Сколько краски нужно купить дачнику?

Математика

У дачника две банки с краской.18кг. и 6кг. Это в 3 раза меньше, чем нужно, чтобы покрасить дом. Сколько краски нужно купить дачнику?

Автор: Гость