мать старше дочери в 4 раза.дочь младше матери на 24 года. сколько лет дочери?
Математика
мать старше дочери в 4 раза.дочь младше матери на 24 года. сколько лет дочери?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А - сколько лет дочери, Б - сколько лет матери, то Б=4А, А=Б-24, Б=4(Б-24), Б=4Б-96, 3Б=96, Б=32. А=8 ответ: дочери - 8
Гость:
x-возраст матери, y -возраст дочери x=4y x-24=y x=4y 4y-24=y x=4y 3y=24 y=8 x=32 Ответ: матери 32 года, а дочери - 8 лет
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