мать старше дочери в 4 раза.дочь младше матери на 24 года. сколько лет дочери?

Математика
мать старше дочери в 4 раза.дочь младше матери на 24 года. сколько лет дочери?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А - сколько лет дочери, Б - сколько лет матери, то Б=4А, А=Б-24, Б=4(Б-24), Б=4Б-96, 3Б=96, Б=32. А=8 ответ: дочери - 8 
Гость:
x-возраст матери, y -возраст дочери x=4y x-24=y   x=4y 4y-24=y   x=4y 3y=24   y=8 x=32 Ответ: матери 32 года, а дочери - 8 лет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
составьте и запишите со словами ( экология и экологический) по одному словосочетанию. Расскажите о строении этих словосочетаний.
Ответить
Химия
Написать приеры реакции пиролиза.
Ответить
Геометрия
Стороны прямоугольника равны 8 и 12 см. Найти его диагонали.
Ответить
Физика
Человек и тележка движутся на встречу друг другу, причем масса человека в два раза больше массы тележки. Скорость человека 2м/с, а тележки 1м/с. Че...
Ответить
Обществознание
о каком явлении русской жизни идёт речь:"Как некогда стали на службе отцы и деды,так должны были стоять дети и все дальнейшие потомки...","По отцу ...
Ответить