Человек и тележка движутся на встречу друг другу, причем масса человека в два раза больше массы тележки. Скорость человека 2м/с, а тележки 1м/с. Человек вскакивает на тележку и остается на ней. Какова скорость человека вместе с...
Физика
Человек и тележка движутся на встречу друг другу, причем масса человека в два раза больше массы тележки. Скорость человека 2м/с, а тележки 1м/с. Человек вскакивает на тележку и остается на ней. Какова скорость человека вместе с тележкой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m₁V₁ - импульс человека m₂V₂=m₁V₂/2 - импульс тележки Закон сохранения импульса m₁V₁-m₁V₂/2=V(m₁+m₁/2) m₁(V₁-V₂/2)=m₁V(1+1/2) Делим обе части на m₁: V₁-V₂/2=3V/2 V=2/3(V₁-V₂/2) V=2/3[(2V₁-V₂)/2] V=(2V₁-V₂)/3 V=(2*2-1)/3=1м/с Ответ: скорость тележки с человеком будет 1 м/с. Скорость направлена по ходу движения человека (тележка покатится назад)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
о каком явлении русской жизни идёт речь:"Как некогда стали на службе отцы и деды,так должны были стоять дети и все дальнейшие потомки...","По отцу ...
Математика
В карзине 10 синих, 10 красных, 80 желтых, 10 белых, 90 зеленых шаров. Какова вероятность того, что выбраный наугад шар окажется синим или красным,...
Математика
Масса первой детали в 7 раз больше массы второй, а масса второй детали на 90 кг меньше первой. Найдите массу каждой детали?
Математика
Расстояние между двумя городами 600км. Навстречу друг другу из этих городов вышли одновременно две автомашины. Одна имеет скорость 60км/ч,а другая-...
Алгебра