Человек и тележка движутся на встречу друг другу, причем масса человека в два раза больше массы тележки. Скорость человека 2м/с, а тележки 1м/с. Человек вскакивает на тележку и остается на ней. Какова скорость человека вместе с...

Физика

Человек и тележка движутся на встречу друг другу, причем масса человека в два раза больше массы тележки. Скорость человека 2м/с, а тележки 1м/с. Человек вскакивает на тележку и остается на ней. Какова скорость человека вместе с тележкой?

Автор: Гость