t+6.8=9t+10
Алгебра
t+6.8=9t+10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
t+6.8=9t+10 6.8-10=9t-t 8t=-3.2 t=-0.4
Гость:
t+6.8=9t+10 , t-9t=10-6.8 , -8t=3.2 , t=-3.2/8 , t=-0.4 .
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