В урне 10 синих и 6 зеленых шаров. Наугад выбираются 4 шара. Какова вероятность того, что все они зеленые?

Математика

В урне 10 синих и 6 зеленых шаров. Наугад выбираются 4 шара. Какова вероятность того, что все они зеленые?

Автор: Гость