В урне 10 синих и 6 зеленых шаров. Наугад выбираются 4 шара. Какова вероятность того, что все они зеленые?
Математика
В урне 10 синих и 6 зеленых шаров. Наугад выбираются 4 шара. Какова вероятность того, что все они зеленые?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10+6=16 шаров всего вероятность Р=m/n n=С из 16 по 4 = 16!/(12!*4!)=1820 m= С из 6 по 4 = 6!/(2!*4!)=15 Р=15/1820=3/364=0,00824
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