найдите максимальную скорость движения точки,если её путь задан уравнением: S=-t^(3)+3t^(2)+9t+3
Математика
найдите максимальную скорость движения точки,если её путь задан уравнением: S=-t^(3)+3t^(2)+9t+3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
v=-3t^2+6t+9 максимум находится в точке, где ее производная =0 -6t+6=0, t=1. максимальная скорость в этот момент времени v=-3/2+6+9=13,5
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