граната,летевшая в горизонтальном направлении со скоростью 10 м/с,разорвалась на 2 осколка массами 1 кг и 1,5кг.Скорость большего осколка осталась после взрыва горизонтальной и возросла до 25 м/с. Определите проекцию скорости м...

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Масса не меняется. Поэтому масса гранаты m1+m2 Импульс гранаты до взрыва (m1+m2)*v после взрыва один из осколков движется горизонтально, значит и второй будет двигаться горизонтально (нет вертикальных составляющих скорости) (m1+m2)v=m1*v1+m2*v2 25=v1+1.5*25 v1= -12.5 т.е меньший осколок летит в обратную сторону по отношению к более крупному.