На одной стороне улице вдвое больше домов,чем на другой.Когда на улице построили еще 12 домов,то всего стало 99 домов.Сколько домов было на каждой стороне улице?
Математика
На одной стороне улице вдвое больше домов,чем на другой.Когда на улице построили еще 12 домов,то всего стало 99 домов.Сколько домов было на каждой стороне улице?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть на одной стороне х домов, тогда на другой 2х х+2х+12=99 3х=87 х=29 2*29=58 Ответ: 29 и 58 домов
Гость:
x - колличество домов на одной улице, тогда 2x - колличество домов на второй улице. х+2х+12=99 3х=99-12 3х=87 х=87/3=29(домов на первой улице) 29*2=58(домов на второй улице) Ответ: 29 домов было на первой улице; 58домов было на второй улице
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