На одной стороне улице вдвое больше домов,чем на другой.Когда на улице построили еще 12 домов,то всего стало 99 домов.Сколько домов было на каждой стороне улице?

Пусть на одной стороне х домов, тогда на другой 2х х+2х+12=99 3х=87 х=29 2*29=58 Ответ: 29 и 58 домов

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x - колличество домов на одной улице, тогда 2x - колличество домов на второй улице. х+2х+12=99 3х=99-12 3х=87 х=87/3=29(домов на первой улице) 29*2=58(домов на второй улице) Ответ: 29 домов было на первой улице; 58домов было на второй улице