каковы значения потенциальной и кинетической энергии стрелы массой 50г выпущенной из лука вертикально вверх со скоростью 30м/с через 2с после начала движения?

Физика

каковы значения потенциальной и кинетической энергии стрелы массой 50г выпущенной из лука вертикально вверх со скоростью 30м/с через 2с после начала движения?

Автор: Гость