каковы значения потенциальной и кинетической энергии стрелы массой 50г выпущенной из лука вертикально вверх со скоростью 30м/с через 2с после начала движения?
Физика
каковы значения потенциальной и кинетической энергии стрелы массой 50г выпущенной из лука вертикально вверх со скоростью 30м/с через 2с после начала движения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость тела через 2 с V=V₀-gt=30-9,8*2=10,4 м/с Высота через 2 с h=V₀t-gt²/2=30*2-9,8*2²/2=40,4 м Кинетическая энергия: E=mV²/2=0,05*(10,4)²/2= 2,704 Дж Потенциальная энергия E=mgh=0.05*9.8*40.4=19.796 Дж
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