почему струя воды притягивается к заряжённому стержню?
Физика
почему струя воды притягивается к заряжённому стержню?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПОТОМУ ЧТО В ВОДЕ ЕСТЬ ДИППОЛИ,ОДНА ЧАСТЬ КОТОРЫХ ЗАРЯЖЕНА ПОЛОЖИТЕЛЬНО,А ДРУГАЯ ОТРИЦАТЕЛЬНО. ПРИ ПРИБЛИЖЕНИИ ЗАРЯЖЕННОГО СТЕРЖНЯ ОНИ РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ ТАК,ЧТО РАЗНОИМЁННЫЕ ЗАРЯДЫ ДИППОЛЕЙ И ЗАРЯДЫ СТЕРЖНЯ ПРИТЯГИВАЮТСЯ ДРУГ К ДРУГУ.
Гость:
К заряженому стержню будут притягиваться и другие лёгкие тела: волосинки, мелкие бумажки, крошки пенопласта (так же как к заряженой, т.е. наэлектризованой ручке или пластмасовой расчёске). Это явление притяжения называется электризацией тел. Электризуются все тела , в том числе и вода, главное, что это притяжение заметно только тогда, когда предметы маленькие по массе. Объяснить, что электризуются все тела можно тем, что все тела состоят и молекул (объединение двух и больше атомов) или только из атомов. Но в каждом атоме есть свои заряды: "+" заряд в центре - это ядро и "-" заряды - заряды всех электронов, которые движутся вокруг ядра. Если тело не заряжено (ненаэлетризовано), то "+"-ов столько же, сколько и "-"-ов и в сумме они дадут 0 (в целом тело не заряжено, не наэлектризовано). "Заряженый стержень" значит, что в нём или "+" или "-" больше. Значит, к нему начнут притягиваться заряды противоположного знака, притягивая всё тело (воду).
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