с верхнего этажа дома двое школьников отправились на перегонки вниз на первый этаж и обратно вверх один на лифте в другой пешком лифт едет все время с одинаковой скоростью, а спускаться пешком удается вдвое быстрее зато поднима...

Математика
с верхнего этажа дома двое школьников отправились на перегонки вниз на первый этаж и обратно вверх один на лифте в другой пешком лифт едет все время с одинаковой скоростью, а спускаться пешком удается вдвое быстрее зато подниматься вдвое медленнее чем на лифте кто из школьников раньше вернется обратно
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x-ск. лифта 2х - время в пути 1 -ого школьника х/2+2х - время в пути 2-ого школьника видим, что 2х меньше, чем х/2+2х, следовательно на лифте 1 -й школьник быстрее вернется обратно.
Гость:
На лифте будет быстрее. Попробуй подставить численные значения чтобы проще доказать. Ну скажем например что скорость лифта 1 м/с. А скорость школьника движущегося по лестнице вниз 2 м/с, а вверх 0,5 м/с. высота (расстояние) равна 10 метров. Для лифта: 1) 10/1=10 сек. 2) 10х2=20 сек. (туда и обратно) Для школьника бегущего по лестнице: 1) 10/2=5 сек. 2) 10/0,5=20 сек. 3) 20+5=25 сек.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Поставь вместо звездочек числа 59 х * = 78 х *
Ответить
Математика
За пальто и кепку заплатили 238 грн, причём пальто в 6 раз дороже чем кепка.Сколько стоит пальто?
Ответить
Алгебра
lim x стремится к 1     X^2+2X+5/X^2+1
Ответить
Геометрия
в правильной четырехугольной призме площадь основания 225 см2 а высота 20 см. Найдите диагональ призмы.
Ответить
Физика
Бак с жидкостью,над поверхностью которой находится воздух, герметически закрыт. Почему,если открыть кран,находящийся в нижней части бака, после выт...
Ответить