с верхнего этажа дома двое школьников отправились на перегонки вниз на первый этаж и обратно вверх один на лифте в другой пешком лифт едет все время с одинаковой скоростью, а спускаться пешком удается вдвое быстрее зато поднима...

Математика

с верхнего этажа дома двое школьников отправились на перегонки вниз на первый этаж и обратно вверх один на лифте в другой пешком лифт едет все время с одинаковой скоростью, а спускаться пешком удается вдвое быстрее зато подниматься вдвое медленнее чем на лифте кто из школьников раньше вернется обратно

Автор: Гость