с верхнего этажа дома двое школьников отправились на перегонки вниз на первый этаж и обратно вверх один на лифте в другой пешком лифт едет все время с одинаковой скоростью, а спускаться пешком удается вдвое быстрее зато поднима...
Математика
с верхнего этажа дома двое школьников отправились на перегонки вниз на первый этаж и обратно вверх один на лифте в другой пешком лифт едет все время с одинаковой скоростью, а спускаться пешком удается вдвое быстрее зато подниматься вдвое медленнее чем на лифте кто из школьников раньше вернется обратно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x-ск. лифта 2х - время в пути 1 -ого школьника х/2+2х - время в пути 2-ого школьника видим, что 2х меньше, чем х/2+2х, следовательно на лифте 1 -й школьник быстрее вернется обратно.
Гость:
На лифте будет быстрее. Попробуй подставить численные значения чтобы проще доказать. Ну скажем например что скорость лифта 1 м/с. А скорость школьника движущегося по лестнице вниз 2 м/с, а вверх 0,5 м/с. высота (расстояние) равна 10 метров. Для лифта: 1) 10/1=10 сек. 2) 10х2=20 сек. (туда и обратно) Для школьника бегущего по лестнице: 1) 10/2=5 сек. 2) 10/0,5=20 сек. 3) 20+5=25 сек.
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