Бак с жидкостью,над поверхностью которой находится воздух, герметически закрыт. Почему,если открыть кран,находящийся в нижней части бака, после вытекания некоторого количества жидкости дальнейшее ее истечение прекратится? Что н...

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Над поверхностью жидкости из за понижения уровня воды создастся разрежение воздуха. Оно будет препятствовать вытеканию жидкости. Чтобы жидкость вытекала свободно - нужно в верхней части бака сделать дырку для того чтобы запустить воздух снаружи в бак и уравнять давление воздуха в баке с атмосферным давлением.