Сарай, имеющий форму прямоугольного параллелепипеда, заполнен сеном. Длина сарая 10м, ширина-6м, высота-4м. Найдите массу сена в сарае, если масса 10 кубических метров сена равна 6ц.
Математика
Сарай, имеющий форму прямоугольного параллелепипеда, заполнен сеном. Длина сарая 10м, ширина-6м, высота-4м. Найдите массу сена в сарае, если масса 10 кубических метров сена равна 6ц.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
v=10*6*4=240 m=240*6/10=144
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