Высота Солнца над горизонтом составляет альфа = 38 градусов. под каким углом к горизонту следует расположить зеркало, чтобы осветить солнечными лучами дно вертикального колодца?
Физика
Высота Солнца над горизонтом составляет альфа = 38 градусов. под каким углом к горизонту следует расположить зеркало, чтобы осветить солнечными лучами дно вертикального колодца?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из построения видно, что γ+α+π/2+γ =π, причем β=γ+α. Очевидно, β+π/2+β-α=π, откуда β = π/4 + α/2=45⁰+38⁰/2=64⁰
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