Высота Солнца над горизонтом составляет альфа = 38 градусов. под каким углом к горизонту следует расположить зеркало, чтобы осветить солнечными лучами дно вертикального колодца?

Физика

Высота Солнца над горизонтом составляет альфа = 38 градусов. под каким углом к горизонту следует расположить зеркало, чтобы осветить солнечными лучами дно вертикального колодца?

Автор: Гость