вычислите массу 20 молей озона (O³).
Физика
вычислите массу 20 молей озона (O³).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ню=m/M m=ню*М М(Оз)=48 г/моль m=20*48=960г
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