Сколькими способами можно выбрать на шахматной доске белый и черные квадраты,не лежащие на одной и той же горизонтали и вертикали?

Математика

Сколькими способами можно выбрать на шахматной доске белый и черные квадраты,не лежащие на одной и той же горизонтали и вертикали?

Автор: Гость