Сколькими способами можно выбрать на шахматной доске белый и черные квадраты,не лежащие на одной и той же горизонтали и вертикали?
Математика
Сколькими способами можно выбрать на шахматной доске белый и черные квадраты,не лежащие на одной и той же горизонтали и вертикали?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 или 3 ненененененененененененееннееннеенненененнененене
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