В сплав олова и меди массой 16кг добавили 2кг олова.После этово содержание в сплаве повысилось на 5%.Сколько олова было в сплаве первоначально?

Алгебра
В сплав олова и меди массой 16кг добавили 2кг олова.После этово содержание в сплаве повысилось на 5%.Сколько олова было в сплаве первоначально?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Было x кг олова, и это x/16*100%. Стало x+2 кг олова в сплаве 18 кг, и это (x+2)/18*100% (x+2)/18*100 = x/16*100 + 5 (x+2)/18 = x/16 + 0,05 8(x+2) = 9x + 16*9*0,05 8x + 16 = 9x + 16*0,45 16*0,55 = 9x - 8x x = 8,8 кг было олова сначала.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
все косточки домино сложили в ряд на одном конце тройка что будет на другом конце
Ответить
Геометрия
Знайдіть координати точок перетину з осями координат прямої 4x-3y+12=0
Ответить
Физика
Какую силу надо приложить для подъема вагонетки массой 600 кг по эстакаде с углом наклона 20 градусов, если коэффициент сопротивления движению раве...
Ответить
Қазақ тiлi
ПЕРЕПИШІТЬ ПОДАНІ В ДУЖКАХ ІМЕННИКИ СТАВЛЯЧИ В ПОТРІБНІЙ ФОРМІ 1 ТАК СОНЦЮ ДОБРЕ НЕНАЧЕ (ДИТЯ)
Ответить
Алгебра
На каждый ар нужно 4 кг удобрений.Сколько понадобится удобрений на каждый участок?Длина участка 60 м,ширина 50 м.
Ответить