В сплав олова и меди массой 16кг добавили 2кг олова.После этово содержание в сплаве повысилось на 5%.Сколько олова было в сплаве первоначально?
Алгебра
В сплав олова и меди массой 16кг добавили 2кг олова.После этово содержание в сплаве повысилось на 5%.Сколько олова было в сплаве первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Было x кг олова, и это x/16*100%. Стало x+2 кг олова в сплаве 18 кг, и это (x+2)/18*100% (x+2)/18*100 = x/16*100 + 5 (x+2)/18 = x/16 + 0,05 8(x+2) = 9x + 16*9*0,05 8x + 16 = 9x + 16*0,45 16*0,55 = 9x - 8x x = 8,8 кг было олова сначала.
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