На каждый ар нужно 4 кг удобрений.Сколько понадобится удобрений на каждый участок?Длина участка 60 м,ширина 50 м.

Алгебра

На каждый ар нужно 4 кг удобрений.Сколько понадобится удобрений на каждый участок?Длина участка 60 м,ширина 50 м.

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