На каждый ар нужно 4 кг удобрений.Сколько понадобится удобрений на каждый участок?Длина участка 60 м,ширина 50 м.
Алгебра
На каждый ар нужно 4 кг удобрений.Сколько понадобится удобрений на каждый участок?Длина участка 60 м,ширина 50 м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60*50=3000 м2=30 ар 30*4=120 (кг) Ответ: 120 кг
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