В водный раствор соли массой 480г добавили 20г соли. В результате концентрация соли повысилась на 3.75%. Сколько соли было в растворе первоначально?

Математика

В водный раствор соли массой 480г добавили 20г соли. В результате концентрация соли повысилась на 3.75%. Сколько соли было в растворе первоначально?

Автор: Гость