В водный раствор соли массой 480г добавили 20г соли. В результате концентрация соли повысилась на 3.75%. Сколько соли было в растворе первоначально?
Математика
В водный раствор соли массой 480г добавили 20г соли. В результате концентрация соли повысилась на 3.75%. Сколько соли было в растворе первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20г состав 3,75% 480 ----? 480*3,75/20 =90 г
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