Одна из сторон треугольника в 2 раза больше второй стороны, а вторая-на7дм меньше третьей.Найдите стороны треугольника,если его периметр равен 99дм
Математика
Одна из сторон треугольника в 2 раза больше второй стороны, а вторая-на7дм меньше третьей.Найдите стороны треугольника,если его периметр равен 99дм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х -вторая сторона, первая - 2х, третья - х+7. х+2х+х+7=99. 4х=92. х=23. первая 46, третья 30
Гость:
99=2Х-7+2Х+Х 5Х=106 Х=21,2 1Я 2*21,2 = 42,4 2Я 42,4-7 =35,4 ПРОВЕРКА 21,2+42,4+35,4=99
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