Одна из сторон треугольника в 2 раза больше второй стороны, а вторая-на7дм меньше третьей.Найдите стороны треугольника,если его периметр равен 99дм

Математика

Одна из сторон треугольника в 2 раза больше второй стороны, а вторая-на7дм меньше третьей.Найдите стороны треугольника,если его периметр равен 99дм

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