Одна из сторон треугольника в 2 раза больше второй стороны, а вторая-на7дм меньше третьей.Найдите стороны треугольника,если его периметр равен 99дм

Математика
Одна из сторон треугольника в 2 раза больше второй стороны, а вторая-на7дм меньше третьей.Найдите стороны треугольника,если его периметр равен 99дм
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х -вторая сторона, первая - 2х, третья - х+7. х+2х+х+7=99. 4х=92. х=23. первая 46, третья 30
Гость:
99=2Х-7+2Х+Х 5Х=106 Х=21,2  1Я 2*21,2 = 42,4  2Я 42,4-7 =35,4 ПРОВЕРКА 21,2+42,4+35,4=99
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
как можно отметить на декартовой системе координат по 2 точки: а) с абсциссами,равными 3 б) с ординатами,равными -2
Ответить
Обществознание
Дата начала и конца Второй Мировой войны???
Ответить
Математика
Цифра десятков этого числа равна цифре единиц.
Ответить
Математика
10 лошадям на 30 дней нужно 9 ц овса.Сколько овса нужно 24 лошадям на 36 дней
Ответить
Физика
Людина масою 90кг стоїть на лижах,які мають довжину 1.8 м і ширину  10 см.Який тиск людина створює на сніг?(должно получится 2.5 кПа)))
Ответить