10 лошадям на 30 дней нужно 9 ц овса.Сколько овса нужно 24 лошадям на 36 дней

Математика

10 лошадям на 30 дней нужно 9 ц овса.Сколько овса нужно 24 лошадям на 36 дней

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