10 лошадям на 30 дней нужно 9 ц овса.Сколько овса нужно 24 лошадям на 36 дней

Математика
10 лошадям на 30 дней нужно 9 ц овса.Сколько овса нужно 24 лошадям на 36 дней
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9/10/30=0,03 на 1 л на 1 день 0,03*24*36=25,92 Ц
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